В Калужской области из-за взрыва газа пострадали три жителя общежития

В Малоярославце Калужской области три человека травмированы в результате частичного обрушения крыши и двух стен на третьем этаже общежития на улице Фрунзе. Конструкции здания обрушились после взрыва бытового газа. Об этом сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов.

ЧП произошло утром 5 мая. Все жители общежития эвакуированы. «Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завала», – написал чиновник в «Максе». У пострадавшей повреждение ног и черепно-мозговая травма, ее доставили в окружную ЦРБ, уточнил Парфенов.

Ссоздан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента.

Малоярославец, Наталья Петрова

