Житель Курска задержан за передачу украинской разведке данных о военных объектах

Силовики задержали 24-летнего жителя Курска за сбор и передачу данных о военных и гражданских объектах военной разведке Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram склонил мужчину к конфиденциальному сотрудничеству за деньги. Фигурант привлек к этому не менее четырех знакомых жителей Курской области, которые в том числе фотографировали военные и гражданские объекты региона и пересылали ему снимки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Он признал вину. Следственные действия продолжаются.

Курск, Наталья Петрова

