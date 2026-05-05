российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 мая 2026, 12:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Еще два московских аэропорта приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА

На фоне угрозы атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вслед за Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении Росавиации.

Обе воздушных гавани приостановили работу в 11:23 мск.

Ограничения на полеты в аэропорту Внуково действуют с 10:52 мск.

Силы ПВО с начала суток сбили шесть украинских дронов на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,