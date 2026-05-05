Еще два московских аэропорта приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА

На фоне угрозы атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вслед за Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении Росавиации.
Обе воздушных гавани приостановили работу в 11:23 мск.
Ограничения на полеты в аэропорту Внуково действуют с 10:52 мск.
Силы ПВО с начала суток сбили шесть украинских дронов на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось.
