Еще два московских аэропорта приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА

На фоне угрозы атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вслед за Внуково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в сообщении Росавиации.

Обе воздушных гавани приостановили работу в 11:23 мск.

Ограничения на полеты в аэропорту Внуково действуют с 10:52 мск.

Силы ПВО с начала суток сбили шесть украинских дронов на подлете к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось.

Москва, Наталья Петрова

