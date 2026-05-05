Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 10

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще четырех летевших к столице украинских беспилотников. Таким образом, всего за вторник на подлете к Москве было сбито 10 вражеских дронов.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в «Максе».

К настоящему времени все аэропорты Москвы приостановили работу из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Росавиации, в 12:27 мск были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Шерементьево. До этого перестали обслуживать рейсы аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково.

В пресс-службах воздушных гаваней предупредили о возможных изменениях в расписании полетов. Кроме того, в Шереметьево из-за усиления мер контроля может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. «В связи с усиленными мерами контроля, проводимыми государственными органами, пассажирам, прибывающим международными рейсами, следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполетных формальностей, в том числе на таможенном досмотре», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

