«Теневые банкиры» из Югры обналичили 1,4 млрд рублей

В Югре судят группу «теневых банкиров», которые помогли обналичить 1,4 млрд рублей.

В деле – 12 фигурантов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР Югры. Как установили следователи, обвиняемые предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услуги по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения.

Для этих целей участники группы в период с января 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Суммарный оборот прошедших через сообщников денежных средств превысил 1,4 млрд рублей.

Данные деньги подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 10 до 16 % от сумм. За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь преступный доход в размере свыше 140 млн рублей.

Противоправная деятельность группы теневых банкиров была выявлена и задокументирована сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с коллегами из областного РУФСБ в 2021 году.

Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 млн рублей был наложен арест.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 174 (2 эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube