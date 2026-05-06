Среда, 6 мая 2026, 09:04 мск

Пять человек погибли при ударе дронов ВСУ по Джанкою

Пять мирных жителей погибли во время массированной удара беспилотников ВСУ по городу Джанкою в Крыму. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», – написал Аксенов в мессенджере Max. Накануне вечером он информировал о налете вражеских дронов на регион и работе ПВО и мобильных огневых групп.

По данным Минобороны РФ, в период с 21:00 до 7:00 6 мая российские военные нейтрализовали 53 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России и акваторией Черного моря. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом и Крымом.

Воздушную атаку ВСУ вчера вечером также отражали в Севастополе, работали силы ПВО и мобильные огневые группы, сообщал губернатор Михаил Развозжаев. По его данным, было сбито 12 БПЛА в районе Верхнесадового и Северной стороны.

Симферополь, Наталья Петрова

