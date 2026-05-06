Распространение информации о нападениях на школы будет ограничиваться

Власти России разработают механизм для оперативного ограничения распространения в СМИ и соцсетях материалов, описывающих вооруженные нападения на образовательные учреждения, а также сцены насилия и жестокости с участием детей. Об этом пишет ТАСС.

Задача включена в план профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.

Ответственность за реализацию механизма возложена на Минпросвещения совместно с МВД, Росмолодежью, Росгвардией и региональными властями в сфере образования. К работе также привлекут филиалы Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды. По итогам будет подготовлен доклад для правительства, отмечает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

