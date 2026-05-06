ФСБ задержала пять человек за сбор данных об объектах для терактов

Сотрудники ФСБ задержали четырех россиян и иностранца за сбор информации об объектах для диверсий и терактов в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты задержаны в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. По заданию Киева они собирали сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, а также российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. В дальнейшем информацию планировалось использовать для совершения диверсионно-террористических актов, отметили в ФСБ. Действия подозреваемых координировались через мессенджер Telegram.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске несколько человек, граждан России, задержали за оправдание украинских ударов по объектам ТЭК, теракта на Крымском мосту и призывы к диверсиям и терактам на объектах транспортной инфраструктуры в России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта, содействии диверсионной деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ или взрывных устройств, участии в деятельности террористической организации, незаконном использовании персональных данных, полученных путем неправомерного доступа, публичном оправдании террористической деятельности.

Москва, Наталья Петрова

