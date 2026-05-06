Бастрыкин затребовал доклад по делу о наезде самокатчицы на ребенка в Зеленограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с травмированием ребенка в результате наезда самоката в Зеленограде. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным СМИ, в Зеленограде девушка, управляя арендованным электросамокатом, сбила девятилетнего мальчика. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному факту следственными органами Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих работу транспорта).

Глава СК потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

