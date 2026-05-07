Еще два БПЛА сбили на подлете к Москве, приостановил работу аэропорт Домодедово

Силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении с начала ночи на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

Росавиация из-за атаки БПЛА ввела временные ограничения на обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово. Эта мера действует с 8:06 мск.

Столичный аэропорт Внуково не принимает и не отправляет самолеты с 1:41 мск.

Москва, Наталья Петрова

