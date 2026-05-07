ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – есть погибшая и раненые

В Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по служебному микроавтобусу, перевозившего сотрудников одного из предприятий, погиб один человек, еще двое ранены. Один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал микроавтобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа сегодня утром. «В результате атаки погибла женщина», – написал Гладков в «Максе». Он выразил соболезнования ее родным и близким. Кроме того, ранения получили двое мужчин. Один из них получил открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. Врачи Шебекинской ЦРБ борются за его жизнь.

Еще одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги «неоложка» транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода, добавил глава региона.

Микроавтобус уничтожен огнем, уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

