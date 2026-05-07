До 28 выросло число сбитых дронов, летевших на Москву

ВСУ в десять часов утра начали новую волну атаки беспилотниками на Москву. За полчаса силы ПВО сбили на подлете к столице 11 вражеских дронов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно сообщениям градоначальника в Max, сначала были уничтожены три БПЛА, летевших на столицу, а через короткие промежутки времени нейтрализованы еще по четыре дрона.

С начала ночи на подлете к Москве уничтожено уже 28 беспилотников.

Между тем Росавиация в 10:25 мск сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово. Введенные ночью в аэропорту Внуково ограничения на полеты продолжают действовать.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube