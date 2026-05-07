На востоке Москвы рейсовый автобус насмерть задавил женщину

На востоке Москвы рейсовый автобус насмерть сбил женщину на автобусной стоянке на Кусковской улице. Об этом сообщила столичная Госавтоинспеция.

«По предварительным данным на Кусковской улице в районе дома 2А водитель автобуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая проходила по территории автобусной стоянки. В результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Москва, Наталья Петрова

