Жилая многоэтажка повреждена в Перми из-за атаки БПЛА

Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Жертв нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы. С ними работают психологи», – написал глава региона в «Максе».
Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание, добавил Махонин. Пострадал мужчина, ему оказывается необходимая медпомощь.
Губернатор поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий атак в поврежденных зданиях.
Ранее Махонин сообщил об атаке украинского беспилотника на одно из промпредприятий региона.
В Пермском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работа аэропорта Перми по-прежнему приостановлена.
