Пермский край атаковали БПЛА: один ударил по промпредприятию, еще несколько сбили

Украинский беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий Пермского края. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его данным, жертв и пострадавших нет, на месте работают все оперативные службы. Какое предприятие попало под удар БПЛА, глава региона не уточнил.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника», – написал Махонин в «Максе».

Губернатор добавил, что еще несколько дронов были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный около 10:00 местного времени. Аэропорт Перми из-за атаки БПЛА приостановил работу с 9:49 местного времени.

«В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие, – рекомендовал губернатор местным жителям. – Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов».

Напомним, 30 апреля Махонин сообщал об атаке вражеского дрона на промплощадку в Пермском крае. После прилета БПЛА на объекте возник пожар. Глава региона отмечал, что пострадавших и значимых разрушений нет.

Пермь, Наталья Петрова

