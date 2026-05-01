В Пермском крае локализован пожар, возникший после атаки БПЛА

Пожар на промышленной площадке в Пермском крае, возникший накануне после атаки беспилотника, удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По его словам, все службы работают слаженно, о локализации возгорания доложил начальник ГУ МЧС России по региону Александр Урусов на оперативном совещании на месте происшествия.

К тушению привлечены как пермские огнеборцы, так и сводные отряды из Кировской области, Башкирии и Удмуртии. «Всего на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники, в том числе от МЧС России 294 человека и 74 единицы техники», – написал Махонин в «Максе». Пожарные работают посменно.

Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воздуха. «Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет», – отметил глава региона.

Украинский дрон атаковал одну из промплощадок в Пермском крае утром 30 апреля. Махонин сообщал, что пострадавших и значимых разрушений нет. За вчерашнее утро в Пермском крае дважды объявляли режим беспилотной опасности, ограничивалась работа аэропорта в Перми.

29 апреля глава региона также сообщал об атаке вражеского БПЛА, после которой на промплощадке начался пожар. Махонин не уточнял, какие именно промышленные объекты попали под удар дронов.

Пермь, Наталья Петрова

