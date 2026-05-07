ПВО за день сбила 43 украинских беспилотника, летевших на Москву

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву дрона. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и последствиях на земле нет.

Минтранс России ранее сообщил, что восемь аэропортов в России не принимают и не отправляют рейсы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в целях обеспечения безопасности. Речь шла об аэропортах Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль. Позже Росавиация сообщила о снятии ограничениях в воздушных гаванях Перми и Сочи.

По данным Минтранса, в аэропортах Московского региона на вылет более двух часов задержаны 30 рейсов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Раздаются вода и мягкие коврики. Работают бесплатные комнаты матери и ребенка.

Москва, Наталья Петрова

