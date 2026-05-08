Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Пермь: сбит один дрон

Российские военные отражают атаку дронов ВСУ на Пермь. На данный момент сбит один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в пятницу утром.

«На подлете к Перми дежурными силами ПВО ведется работа по отражению атак беспилотников. Один БПЛА сбит», – написал глава региона в мессенджере Max.

Махонин добавил, что экстренные и оперативные службы продолжают работу.

В регионе с 8:21 местного времени действует режим беспилотной опасности. В аэропорту Перми введены временные ограничения на полеты.

Второй день подряд Пермский край подвергся атаке БПЛА. Накануне беспилотник ударил по одному из промышленных предприятий региона. В Перми при атаке был поврежден многоквартирный дом. В Пермском муниципальном округе повреждение получило административное здание, пострадал мужчина, сообщал Махонин.

Пермь, Наталья Петрова

