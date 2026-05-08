Промплощадки в Пермском крае подверглись атаке беспилотников

Украинские беспилотники атаковали промышленные площадки в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Сотрудники эвакуированы.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников», – написал глава региона в Max. Предварительно, жертв и пострадавших нет, добавил он.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Глава региона призвал местных жителей при включении локальных систем оповещения отправляться в укрытие. «Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов», – уточнил он.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на подлете к Перми. На тот момент был сбит один беспилотник.

Пермь, Наталья Петрова

