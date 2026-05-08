Пятница, 8 мая 2026, 11:20 мск

В Воронеже легковушку из-за аварии выбросило на остановку

В Воронеже легковой автомобиль после аварии выбросило на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на улице Корольковой. Отечественный автомобиль врезался в иномарку, от удара легковушку по инерции выкинуло на остановку общественного транспорта.

В результате пострадали два девятилетних мальчика. Детей доставили в больницу.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Воронеж, Зоя Осколкова

