В Воронеже легковушку из-за аварии выбросило на остановку

В Воронеже легковой автомобиль после аварии выбросило на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на улице Корольковой. Отечественный автомобиль врезался в иномарку, от удара легковушку по инерции выкинуло на остановку общественного транспорта.

В результате пострадали два девятилетних мальчика. Детей доставили в больницу.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Воронеж, Зоя Осколкова

