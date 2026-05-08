В Ярославле на промышленном объекте вспыхнул пожар после атаки дрона

В Ярославле после атаки беспилотника загорелось промышленное предприятие. Об этом сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Сегодня ночью наш регион подвергся вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля», – написал глава региона в своем канале в «Макс».
Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами, отметил Евраев.
Губернатор добавил, что работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, и призвал граждан незамедлительно сообщать о найденных обломках беспилотников.
