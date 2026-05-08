Пятница, 8 мая 2026, 13:52 мск

Сбиты еще три БПЛА, которые пытались атаковать Москву

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в «Максе». Информации о последствиях на земле нет.

Таким образом, общее число сбитых вражеских дронов на подлете к Москве увеличилось до 30.

Из-за атаки БПЛА введены временные ограничения на полеты в столичном аэропорту Жуковский. Аэропорт Внуково возобновил работу в 9 часов утра. «Домодедово» по-прежнему принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Вторые сутки подряд ВСУ предпринимают попытку массированной атаки дронами на столицу. Накануне на подлете к Москве было сбито более 50 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

