Сбиты еще три БПЛА, которые пытались атаковать Москву

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в «Максе». Информации о последствиях на земле нет.

Таким образом, общее число сбитых вражеских дронов на подлете к Москве увеличилось до 30.

Из-за атаки БПЛА введены временные ограничения на полеты в столичном аэропорту Жуковский. Аэропорт Внуково возобновил работу в 9 часов утра. «Домодедово» по-прежнему принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Вторые сутки подряд ВСУ предпринимают попытку массированной атаки дронами на столицу. Накануне на подлете к Москве было сбито более 50 беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

