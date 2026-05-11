Пять жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов

В Белгородской области пять местных жителей пострадали в результате атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа, водитель получил ранения. «В Шебекинской ЦРБ у мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки. Для дальнейшего обследования и лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил глава региона.

Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по территории предприятия, ранения получил сотрудник. Медики диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное непроникающее ранение живота. В городской больнице ему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

При атаке дрона в селе Варваровка пострадал 17-летний юноша. Он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу.

«В Грайворонском округе в селе Глотово вследствие атаки дрона ранена женщина. После оказания помощи в областной клинической больнице она отпущена домой на амбулаторное лечение», – добавил Гладков.

Из села Новая Таволжанка в областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, получивший ранения от удара беспилотника.

Белгород, Зоя Осколкова

