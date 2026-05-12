ПВО сбила над Россией 27 украинских дронов за ночь

Силы противоздушной обороны в течение ночи с 0:00 до 7.00 мск уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
В Ростовской области перехвачен беспилотник в Миллировской районе, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и последствиях на земле не поступала. На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности.
Утром 12 мая угрозу атаки БПЛА объявили в нескольких регионах Поволжья – Саратовской, Пензенской, Самарской, Ульяноской областях, Мордовии, Чувашии, Татарстане. Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы, Саранска, Саратова, Чебокасар и Ульяновска.
Москва, Наталья Петрова
