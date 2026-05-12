ВСУ за сутки атаковали 20 городов и поселков Белгородской области

Украинские военные продолжают атаки на Белгородскую область. За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 20 населенным пунктам. Пострадали восемь мирных жителей, еще двое тяжелораненых скончались в больницах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, в результате атак со стороны Украины за сутки повреждены два многоквартирных и 11 частных, два коммерческих объекта, инфраструктурный объект, храм Успения Пресвятой Богородицы, 11 единиц сельхозтехники и 24 транспортных средства.

«В Белгородском округе в селе Новая Нелидовка 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил тяжелые ранения. В реанимации областной клинической больницы он скончался. В поселке Октябрьский от атаки дрона на МКД ранен 18-летний юноша. Он госпитализирован в областную клиническую больницу. От удара второго беспилотника пострадали трое сотрудников скорой медицинской помощи, которые приехали к юноше для оказания помощи», – написал Гладков в своем канале в «Макс».

В Борисовском округе возле села Зозули FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус, ранения получили два человека.

В Волоконовском округе от ударов БПЛА повреждены объекты в поселке Волоконовка и селе Шидловка, в Грайворонском округе – в городе Грайворон и селах Глотово, Мокрая Орловка, Гора-Подол, Дорогощь и Дунайка.

«В Шебекинском округе в селе Вознесеновка в результате атаки беспилотника 7 мая по служебному автомобилю был тяжело ранен мужчина. Вчера в реанимации областной клинической больницы он скончался», – добавил Гладков.

Кроме того, в городе Шебекино вследствие атак двух FPV-дронов на территорию предприятия ранен мужчина. В селе Вознесеновка от удара беспилотника по легковому автомобилю пострадал еще один мирный житель.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube