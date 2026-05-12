Три жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области в результате атак украинских вооруженных формирований получили ранения три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем канале в «Максе».

В частности, в Грайворонском округе после сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль был ранен один из жителей. «Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму», – уточнил губернатор.

В районе села Шеино Корочанского округа от удара беспилотника по автомобилю «УАЗ» также был ранен мужчина. Его госпитализируют с баротравмой и открытой раной ноги.

«В городе Шебекино мужчина косил траву у себя на участке и обнаружил неизвестный предмет, поднял с земли и ударил молотком. Устройство сдетонировало. Предположительно, это оказалась боевая часть от беспилотника... Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук и непроникающим ранением грудной клетки госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ», – рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что сегодня днем над российскими регионами, в том числе Белгородской областью, были сбиты 40 украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

