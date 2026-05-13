На газоперерабатывающем заводе в Астрахани вспыхнул пожар из-за падения обломков БПЛА

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражения атаки украинских беспилотников на газоперерабатывающий завод в региональном центре.

«Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание», – написал глава региона в «Максе». По его данным, пострадавших среди сотрудников завода нет.

Бабушкин отметил, что пожар будет ликвидирован в течение нескольких часов. «Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории города Астрахани не наблюдается», – добавил губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 286 беспилотников ВСУ над 15 российскими регионами, в том числе над Астраханской областью.

Астрахань, Наталья Петрова

