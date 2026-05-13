Жителя Брянска задержали за сбор сведений о работе пограничников

В Брянске задержали мужчину, который собирал сведения о работе пограничников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ… осуществившего сбор сведений, раскрывающих деятельность ПУ ФСБ России по Брянской области по защите и охране государственной границы», – говорится в сообщении.

По данным УФСБ, подозреваемый собирался заняться контрабандой в качестве лидера международного организованного преступного сообщества.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

Брянск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube