СМИ сообщают, за что бывшего куратора мусорной реформы теперь ищут силовики

Покинувший Россию бывший замглавы Минприроды Денис Буцаев стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Он объявлен в розыск. Буцаев пробыл в должности замминистра год, с марта прошлого года. Недавно он ушел в отставку по собственному желанию, и как писали СМИ, сразу уехал из страны через Минск.

Об уголовном деле о мошенничестве в отношении топ-менеджеров Российского экологического оператора СМИ писали еще в конце апреля. Буцаев был гендиректором этой компании до того, как перешел в Минприроды в прошлом году. «Ведомости» еще в конце апреля отмечали, что Буцаев упоминался в материалах дела, напоминает «Бизнес ФМ».

Теперь же информагенства сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, проходит по делу как обвиняемый и объявлен в розыск. Дело связано с хищением средств РЭО, которая занималась вопросами обращения твердых коммунальных отходов в России, а также курировала «мусорную реформу» в 2019 году. В Минприроды он также курировал эту компанию, департамент экономики замкнутого цикла и управление цифровизации.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере Буцаеву грозит до десяти лет.

Буцаев начинал карьеру как юрист, после в разные годы был гендиректором входящей в «Роснано» компании «ПЭТ-технолоджи», советником подмосковного губернатора Воробьева, а также зампредом правительства Московской области. В компании «Российский экологический оператор» он с перерывами работал с 2019 года, напоминает радиостанция «Бизнес ФМ».

Москва, Елена Васильева

