Электричка сошла с рельсов в Белгородской области после подрыва ж/д путей

В Белгородской области сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное – Томаровка». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В электричке было 15 человек, одна женщина пострадала. Предварительной причиной аварии назван подрыв железнодорожных путей.

ЧП произошло в Яковлевском муниципальном округе. «По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства», – написал Гладков в «Максе».

По информации главы региона, машинист был вынужден применить экстренное торможение, что привело к сходу половины вагона с рельсов.

Пострадавшая женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины, уточнил глава региона. Скорая помощь транспортирует ее в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте происшествия работают все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Белгород, Наталья Петрова

