Количество пострадавших на нефтебазе в Башкирии выросло

До трех человек выросло количество пострадавших от пожара на нефтебазе под Уфой.

Как сообщи министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще одного средней степени. Все они помещены в Республиканский ожоговый центр.

Напомним, сегодня утром при проведении технических работ произошел взрыв и возгорание нефтяной емкости.

Резервуар выведен из эксплуатации.

В тушении пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человек и 13 единиц техники.

Уфа, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube