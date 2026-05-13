В штанах у прилетевшего из Дубая туриста нашли 330 бриллиантов

В Москве мужчина, прилетевший из ОАЭ, пытался нелегально ввести сотни бриллиантов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путешественник прилетел в Шереметьево из Дубая и пошел в зеленый коридор таможни. Его остановили для проверки и обнаружили 330 бриллиантов в кармане джинсов.

Турист пояснил, что вез драгоценные камни для личного пользования и решил их не декларировать.

Эксперты оценили стоимость бриллиантов в 4,7 млн рублей, ценности изъяли в пользу государства. Кроме того, контрабандист должен заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube