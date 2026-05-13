БПЛА атаковали деревню под Брянском – есть раненые и разрушения

ВСУ ударили беспилотниками самолетного типа по деревне Антоновка под Брянском. В результате террористической атаки ранены два мирных жителя, повреждены восемь жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он в «Максе».

Помимо жилых домов, поврежден автомобиль, уточнил Богомаз. После атаки загорелась хозпостройка, огонь уже потушили.

На месте работают оперативные службы и комиссия по оценке ущерба.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube