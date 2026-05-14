Силы ПВО за ночь перехватили 36 вражеских дронов

Средства противоздушной обороны в период с 21:00 до 7:00 мск четверга перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Крыму.

Над Воронежем сбили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор региона Александр Гусев.

В Ростовской области ликвидировали беспилотник в городе Волгодонске, никто не пострадал, проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.

В Брянской, Калужской, Новгородской, Смоленской и Тульской областях, по данным властей регионов, также обошлось без пострадавши и последствий на земле.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube