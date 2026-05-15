В Подмосковье семилетнюю девочку ранили ножом на улице

В Московской области мужчина ранил ножом ребенка на улице. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в деревне Плесенское под Наро-Фоминском. Семилетняя девочка гуляла со своей старшей сестрой, когда к ним подошел мужчина и достал нож.

Старшая успела убежать, а малышка получила несколько ножевых ранений. Девочку доставили в больницу.

Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным, он не был знаком с пострадавшей. Предположительно, мужчина страдает психическим заболеванием.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube