Житель Белгородской области получил тяжелые ранения при ударе БПЛА по грузовику

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника по грузовому автомобилю тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Дрон атаковал грузовик в районе поселка Степное Краснояружского округа. Мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу.
После оказания необходимой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.
Грузовик получил повреждения.
