Житель Белгородской области получил тяжелые ранения при ударе БПЛА по грузовику

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника по грузовому автомобилю тяжело ранен мирный житель. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дрон атаковал грузовик в районе поселка Степное Краснояружского округа. Мужчину в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в районную больницу.

После оказания необходимой помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Грузовик получил повреждения.

Белгород, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

