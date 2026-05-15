В Москве задержали группу аферистов за обналичивание маткапитала

В Москве задержали группу мошенников, которые занимались обналичиванием выплат материнского капитала. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по г. Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат», – написала Волк в своем канале в «Макс».

Мошенническую схему придумал ранее судимый мужчина. Он вместе с пятью сообщниками регистрировал ИП на безработных людей с финансовыми проблемами. Через сайт злоумышленники находили тех, кто хотел обналичить маткапитал, заключали с родителями фиктивные договоры об образовании и подавали справки в пенсионный фонд. Аферисты успели похитить около 50 млн рублей, при этом около 80% суммы они забирали себе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Москва, Зоя Осколкова

