Над 15 регионами России за ночь сбили 138 дронов ВСУ

Ночью силы ПВО уничтожили 138 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вражеские дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Липецкую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую области, Краснодарский край, Крым и Московский регион.

Под Белгородом при воздушной атаке погиб мирный житель, сообщил региональный оперштаб. БПЛА ВСУ ударил по частному дому в поселке Дубовое Белгородского округа. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В доме повреждены кровля, остекление, коммуникации и внутренняя отделка. На месте работают оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что в течение ночи на подлете к столице были сбиты 10 БПЛА. Власти Брянской области сообщили о 26 перехваченных дронах, власти Калужской области – о 10, власти Тульской области – о шести, власти Смоленской области – о пяти. Над Воронежем и на подлете к городу нейтрализовано три беспилотников, проинформировали власти региона. В Орловской области, по данным местных властей, уничтожили два дрона.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в Таганроге, а также в Каменск-Шахтинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах, уточнили власти региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отражении налета беспилотников под Невинномысском.

Согласно сообщениям глав регионов, при атаках никто не пострадал, последствий на земле нет.

Москва, Наталья Петрова

