До 15 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву беспилотниками. Силы ПВО сбили еще один вражеский дрон, летевший на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе». На месте падения обломков работают экстренные службы.
Таким образом, с начала суток на подлете к столице уничтожены 15 беспилотников.
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Аэропорты Домодедово и Жуковский после утренних ограничений работают в штатном режиме.
