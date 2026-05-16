До 15 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву беспилотниками. Силы ПВО сбили еще один вражеский дрон, летевший на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе». На месте падения обломков работают экстренные службы.

Таким образом, с начала суток на подлете к столице уничтожены 15 беспилотников.

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Решение принято для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский после утренних ограничений работают в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

