При атаках ВСУ в Белгородской области погиб еще один мужчина и ранен подросток

В результате новых атак украинских дронов в Белгородской области погиб мужчина и пострадал подросток, сообщает региональный оперштаб.

В поселке Красная Яруга беспилотник атаковал легковой автомобиль. От полученных ранений мирный житель скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Легковушка получила повреждения.

В городе Шебекино вражеский дрон сдетонировал на территории частного дома. 14-летнего мальчика со слепым осколочным ранением головы бойцы самообороны доставили в районную больницу. После оказания помощи он будет переведен в детскую областную клиническую больницу. В доме повреждены окна, фасад и забор, в соседнем домовладении – остекление.

Напомним, утром в поселке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Поврежден частный дом. Местные власти приняли решение временно эвакуировать жителей близлежащих домов после обнаружения неразорвавшихся фрагментов боеприпаса.

Белгород, Наталья Петрова

