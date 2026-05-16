Пожар на АЗС в Пятигорске после взрыва газовоза потушили – пострадали 6 человек

Пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва при разгрузке газовоза на АЗС в Пятигорске, сообщили в региональном управлении МЧС РФ по Ставропольскому краю

В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций. На месте работают порядка 60 человек и 29 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщили о локализации возгорания на площади 1000 квадратных метров.

Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до шести человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Взрыв прогремел днем на улице Ермолова. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при разгрузке газовоза, сообщал глава города Дмитрий Ворошилов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уточнил, что взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах жилого дома рядом с АЗС. По его словам, жителям будет оказана помощь с восстановлением остекления.

Пятигорск, Наталья Петрова

