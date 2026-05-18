Над регионами России за ночь перехватили 50 украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами России, сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря.
В Ростовской области БПЛА были поражены в Таганроге, Каменском и Азовском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Тульской области также никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Росавиация ранним утром ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода. Решение принято в целях безопасности полетов.
Москва, Наталья Петрова
