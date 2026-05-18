На подлете к Москве сбиты два БПЛА, в аэропорту Домодедово действуют ограничения

Силами противоздушной обороны уничтожены два беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил он в своем канале в «Максе».

Росавиация в целях безопасности полетов ввела ограничения в столичном аэропорту Домодедово. Авиагавань принимает и отправляет самолеты по согласования с соответствующими органами из-за введения плана «Ковер» в районе аэропорта. Возможны корректировки в расписании, предупредили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

