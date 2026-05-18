ФСБ за март задержала 37 работавших на спецслужбы Украины поджигателей

Силовики в течение марта задержали 37 россиян, которые по заданию спецслужб Украины совершили поджоги объектов связи, транспортной, топливно-энергетической, кредитно-финансовой инфраструктуры, а также государственного и частного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По информации ведомства, значительная часть задержанных общалась в группах знакомств мессенджера Telegram с девушками, по просьбам которых они пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания.

Затем с ними под видом сотрудников российских правоохранительных органов связывались злоумышленники и сообщали о том, что переданные координаты использованы ВСУ для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак.

Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание содействия противнику они склоняли введенных в заблуждение людей к совершению поджогов под видом проверки антитеррористической защищенности объектов или участия в иных оперативных мероприятиях.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Москва, Наталья Петрова

