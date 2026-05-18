В Белгородской области два человека погибли при атаке украинского дрона

В Белгородской области во время атаки украинского беспилотника погибли два мирных жителя, еще двое ранены. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате детонации дрона ВСУдвое мужчин скончались на месте до приезда бригады скорой помощи, уточнили в оперштабе.

Врачи борются за жизнь мужчины, который получил проникающее ранение живота и множественные осколочные ранения рук и ног.

Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями различных частей тела «неотложка» транспортирует в областную клиническую больницу.

На месте атаки также повреждены несколько автомобилей.

Ранее в понедельник сообщалось, что житель белгородского приграничья подорвался на взрывном устройстве. У мужчины травматическая ампутация ног и ожог лица. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Мужчине оказывается вся необходимая медпомощь.

Белгород, Наталья Петрова

