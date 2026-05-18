Школьник приехал с Кавказа в Сибирь и устроил диверсию

В Новосибирске поймали школьника из Ставрополя, который поджег железнодорожный вагон. Об этом сообщает «МВД Медиа».
17-летний юноша, проживавший в Ставропольском крае, был обманут мошенниками, которые взломали его аккаунт на «Госуслугах». Думая о том, что сотрудничает с правоохранительными органами, подросток решился устроить диверсию.
Он приехал в Новосибирск и поджег железнодорожный вагон на станции Инская. Когда школьник понял, что его обманули, сам явился в полицию.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали 17-летнего подростка, который пытался совершить диверсию на железной дороге. По данным полиции, юноша прибыл в Кузбасс из Приморского края.
Новосибирск, Зоя Осколкова
