Школьник приехал с Кавказа в Сибирь и устроил диверсию

В Новосибирске поймали школьника из Ставрополя, который поджег железнодорожный вагон. Об этом сообщает «МВД Медиа».

17-летний юноша, проживавший в Ставропольском крае, был обманут мошенниками, которые взломали его аккаунт на «Госуслугах». Думая о том, что сотрудничает с правоохранительными органами, подросток решился устроить диверсию.

Он приехал в Новосибирск и поджег железнодорожный вагон на станции Инская. Когда школьник понял, что его обманули, сам явился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области задержали 17-летнего подростка, который пытался совершить диверсию на железной дороге. По данным полиции, юноша прибыл в Кузбасс из Приморского края.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube