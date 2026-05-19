Москвич вскрыл сейф отца и отдал золотые слитки мошенникам

В Москве молодой человек отдал мошенникам слитки золота, которые взял в сейфе у отца. Об этом сообщает столичное управление МВД.

«26-летний москвич обратился в полицию с заявлением: злоумышленники по телефону убедили его, что нужно срочно «декларировать деньги». Под их давлением он вскрыл сейф отца, достал наличные (включая валюту) и 5 золотых слитков по 20 граммов (более 13,3 млн рублей), после чего передал всё незнакомке на улице», – говорится в сообщении.

Оперативники задержали 21-летнюю пособницу аферистов. Выяснилось, что девушка перевела полученные деньги своим кураторам на криптовалютный кошелек. Золотые слитки она отправила курьером на адрес, который ей сообщили по телефону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

