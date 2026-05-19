В Воронежской области агенты СБУ взорвали дрон в воинской части

В Воронежской области задержали пособников украинских спецслужб. Завербованные граждане ближнего зарубежья взорвали беспилотник на территории одного из военных объектов. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ.

Иностранцы были завербованы представителем Службы безопасности Украины на конфиденциальной основе посредством мессенджера Telegram. Они приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли на конкретных участках местности уровень сигнала мобильных операторов связи.

«В дальнейшем по заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона», – сообщили в ЦОС.

Уголовные дела возбуждены по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

«Решением суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в Центре.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube