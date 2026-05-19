Три человека пострадали в драке со стрельбой в Подмосковье

В подмосковном городе Одинцово произошел конфликт со стрельбой. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным полиции, несколько мужчин устроили драку возле дома на улице Чистяковой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что один из участников начал стрелять в оппонентов из предмета, похожего на пистолет.

Трое мужчин в возрасте от 40 до 45 лет обратились за медицинской помощью. Кроме того, шесть человек доставлены в отделение полиции.

У задержанных изъяли травматический пистолет. Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

