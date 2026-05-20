ПВО отразила атаку ВСУ на 20 российских регионов: за ночь сбито 273 дрона

Минувшей ночью силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 273 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВСУ предприняли атаку на 20 российских регионов. Вражеские дроны были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольском краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ставропольском крае отразили налет БПЛА на промзону Невинномысска, уточнил губернатор Владимир Владимиров, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

В Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ростовской областях, по данным глав регионов, также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Вместе с тем в поселке Суземка Брянской области ВСУ в результате удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен водитель компании «Мираторг», сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

В Белгородской области при атаке FPV-дрона на машину скорой помощи на автодороге Борисовка – Головчино пострадал водитель, уточнил региональный оперативный штаб.

В Белгороде при ракетном обстреле пробило кровлю многоквартирного дома, никто не пострадал, сообщили в оперштабе.

Москва, Наталья Петрова

